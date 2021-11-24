Посёлок городского типа Сосновка, Тамбовская область, 24 ноября, 2021, 17:09 — ИА Регнум. В Сосновском районе Тамбовской области следователи устанавливают обстоятельства насильственной смерти местной жительницы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

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19 ноября в квартире дома на улице Почтовой села Вторые Левые Ламки Сосновского района было обнаружено тело 40-летней женщины с признаками насильственной смерти. Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». По подозрению в его совершении задержан 48-летний сожитель погибшей.

По версии следствия, женщина в тот день отмечала день рождения. Во время застолья между супругами произошла ссора, и подозреваемый избил женщину. От полученных телесных повреждений она скончалась на месте. Есть сведения, что мужчина регулярно избивал сожительницу и привлекался к уголовной ответственности за угрозы убийством.

Проводится расследование. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия о заключении подозреваемого под стражу.