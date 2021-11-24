Москва, , 17:09 — REGNUM Доллар и евро уже перестали быть однозначно безрисковыми валютами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 ноября заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов. Так он прокомментировал тот факт, что жители РФ повысили спрос на доллары и евро.

Доллар и евро © ИА REGNUM

«Хорошо, если доллары и евро лежат под матрасами жителей РФ, а не становятся валютой проведения теневых операций, как было в 1990-е годы, — отметил Ордов. — Кроме того, рост недоверия к рублю у обычных граждан — это явно не очень хороший знак для нашей экономики. Важно понимать, что доллар и евро — не такие уж и безрисковые валюты, а реальная их покупательная способность снижается так же, как и у рубля, поэтому стоит задумываться о более выгодных способах инвестирования и сбережения своих накоплений».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась версия о том, что российским банкам уже не так выгодно привлечение средств населения на депозиты.

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