Вашингтон, , 18:36 — REGNUM Число американцев, подающих заявки на пособие по безработице, на прошлой неделе упало до самого низкого уровня с 1969 года, что указывает на восстановившуюся после пандемии экономику, сообщает 24 ноября Reuters.

Очередь за бесплатной едой. США. 1930-е

Первичные обращения за государственными пособиями по безработице сократились на 71 тыс. до 199 тыс. за неделю, закончившуюся 20 ноября, сообщило 24 ноября министерство труда США. Это самый низкий уровень с середины ноября 1969 года.

Напомним, что число заявок снижается с октября, хотя в последние недели темпы снижения замедлились, поскольку количество заявок приближается к среднему допандемическому показателю — порядка 220 тыс. заявок еженедельно.

Отчет был опубликован досрочно из-за праздника Дня благодарения в четверг, 25 ноября.