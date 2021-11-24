Вашингтон, 24 ноября 2021, 18:36 — REGNUM Число американцев, подающих заявки на пособие по безработице, на прошлой неделе упало до самого низкого уровня с 1969 года, что указывает на восстановившуюся после пандемии экономику, сообщает 24 ноября Reuters.
Первичные обращения за государственными пособиями по безработице сократились на 71 тыс. до 199 тыс. за неделю, закончившуюся 20 ноября, сообщило 24 ноября министерство труда США. Это самый низкий уровень с середины ноября 1969 года.
Напомним, что число заявок снижается с октября, хотя в последние недели темпы снижения замедлились, поскольку количество заявок приближается к среднему допандемическому показателю — порядка 220 тыс. заявок еженедельно.
Отчет был опубликован досрочно из-за праздника Дня благодарения в четверг, 25 ноября.