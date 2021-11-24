Москва, , 17:08 — REGNUM Банковские депозиты в РФ по-прежнему проигрывают валютным инвестициям граждан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 ноября заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов. Так он прокомментировал тот факт, что в РФ вырос спрос на доллары и евро.

Банк Иван Шилов © ИА REGNUM

«Восстановление доходов граждан в 2021 году позволило многим из них задуматься о необходимости восполнения сбережений. Но банки как-то не очень активно включились в эту борьбу и явно проигрывают валютным инвестициям граждан. Хотя, возможно, для банкиров работа обменника и спекуляции на валютном рынке более выгодны, чем системная работа по привлечению средств населения и их последующего инвестирования в экономику, — сказал Ордов. — Возможно ЦБ РФ «перекормил» коммерческие банки своей заботой и гарантиями помощи, что явно снижает их заинтересованность в розничных операциях по поиску фондирования».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ордов объяснил, чем может быть вызван рост спрос на доллары и евро.

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