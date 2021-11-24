Рязань, , 17:20 — REGNUM В комитет по регламенту, мандатным вопросам и депутатской этике обратится фракция «Единой России» в Рязанской областной Думе после высказывания депутата Владимира Сидорова, сообщили ИА REGNUM 24 ноября в региональном отделении партии.

Кресла

Фракция провела 24 ноября заседание, основным вопросом которого стало выступление однопартийца во время обсуждения федерального законопроекта о QR-кодах в общественных местах — Владимир Сидоров заявил, что непривитым от коронавируса гражданам не следует «выходить из дома», а за покупку сертификатов «надо расстреливать» и он «бы сам принял участие в расстрелах».

«Депутат в резкой форме высказался о людях, которые покупают сертификаты о вакцинации. Члены фракции «Единой России» указали на недопустимость подобных высказываний. Было принято решение обратиться в комитет по регламенту, мандатным вопросам и депутатской этике, который даст оценку выступлению депутата Владимира Сидорова и определит возможные меры воздействия» , — заявили в региональной отделении «Единой России».

Как сообщало ИА REGNUM, проверить слова депутата на предмет возбуждения ненависти попросил прокуратуру рязанский общественник.

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