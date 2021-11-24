24 ноября 2021 | Время чтения 5 мин

Проблема аккредитации иностранных журналистов в МИД Белоруссии по-прежнему не решена. Запрет на профессию касается в том числе и белорусских граждан – корреспондентов иностранных СМИ.

Георгий Шкловский, , 19:35 — REGNUM 23 ноября в минском аэропорту была арестована репортёр курдского телеканала NRT Жиан Али (Zhyan Ali). У неё было отобрано журналистское оборудование. Правовые основания ареста до сих пор не известны.

Беженцы Иван Шилов © ИА REGNUM

Читайте в новостях: В Белоруссии арестовали репортёра курдского телеканала NRT

На следующий день, 24 ноября, замминистра информации Белоруссии Андрей Кунцевич выступил в эфире государственного телевидения республики с заявлением о создании условий для работы иностранных журналистов. Он сообщил, что в лагере для нелегальных мигрантов близ белорусско-польской границы создан информационный центр, в котором «оборудованы восемь рабочих мест с доступом в интернет».

Незадолго до этого государственные издания Белоруссии сообщили об аккредитации десятков журналистов из разных стран, в том числе дальнего зарубежья. По факту в новом лагере нелегальных мигрантов, оборудованном по распоряжению Александра Лукашенко в транспортно-логистическом центре, постоянно работает несколько корреспондентов белорусских государственных СМИ и несколько российских.

Периодически в лагере нелегалов появляются аккредитованные в МИД Белоруссии корреспонденты изданий из других стран. От них стало известно о распространении в лагере коронавирусной инфекции. Несколько заболевших иностранцев приняты на лечение в белорусские медучреждения. О том, кто оплачивает лечение нелегалов, достоверной информации нет.

В белорусских больницах принимают роды у мигранток. Услуги оказываются на платной основе. Деньги приносят наличными мужья пациенток. По словам белорусских врачей, такие семьи крайне стеснены в средствах — мужья родильниц не могут себе позволить снять квартиру даже на несколько суток. Поэтому днём мужчин восточной внешности часто можно наблюдать на лавках близ корпусов минских и других роддомов.

Беженцы в транспортно-логистическом центре на территории Белоруссии недалеко от границы Gpk.gov.by

Несколько беременных мигранток потеряли детей. Сказывается постоянный стресс и низкие температуры, к которым иракские курды непривычны. Они с трудом могут объяснить свои потребности на английском, который оставляет желать лучшего. Натурализованные в Белоруссии курды не понимают диалектов соплеменников, прибывших из других регионов.

По различным оценкам, сейчас на границах Белоруссии с Польшей и Прибалтикой находится около двух тысяч нелегальных мигрантов. У них нет статуса беженца, и они категорически отказываются его получать в Белоруссии, всё ещё надеясь тем или иным способом попасть в Евросоюз. Белорусский официоз эмоционально поддерживает такие иллюзии.

Накануне: МВД Белоруссии: Нелегалы отказываются просить статус беженца

Правительство Белоруссии демонстрирует заботу о нелегалах, которых подчёркнуто называет «беженцами». Оно оказывает им помощь через подконтрольные gongo — созданные государством «негосударственные» организации. Так, наборы продуктов питания и вещей поступили от пропрезидентских организаций «Белая Русь» и «Федерация профсоюзов Белоруссии». Оказывается помощь и напрямую — на этой неделе в лагери прибыло несколько тонн от администрации президента Белоруссии.

Так или иначе, но содержание нелегальных мигрантов ложится на белорусский бюджет. Оно становится настолько ощутимым, что официальный Минск запросил помощи международных организаций и правительств других стран.

Гуманитарная помощь для беженцев Gpk.gov.by

«Мы предлагаем на внеочередном заседании Исполкома ВОЗ рассмотреть те вопиющие факты издевательства над беженцами, которые были проявлены со стороны Польши, когда они в морозную погоду поливали людей водой с отравляющими веществами, причем на территории нашей страны. Эти люди не пересекали государственную границу Польши, а там поливали и женщин, и детей. Эту информацию мы документально предоставим вам, чтобы в рамках своего мандата вы рассмотрели те издевательства, которые чинят польские силовики, а может, и из других стран Европейского союза. Беженцев бьют, а они всего лишь пытаются найти счастье в Европейском союзе», — заявил 23 ноября белорусский вице-премьер Игорь Петришенко в ходе переговоров с директором Европейского регионального бюро ВОЗ Хансом Клюге.

Следственный комитет Белоруссии расследует уголовное дело об «издевательствах», которые якобы были совершены польскими «фашистами» — именно так в государственной прессе Белоруссии называют польских пограничников и полицейских, препятствующих проникновению нелегалов в своё государство. Достоверные обстоятельства происходящего могли бы прояснить корреспонденты независимых изданий, однако без разрешения властей они рискуют в лучшем случае отделаться депортацией.

Читайте новости сюжета: Миграционный кризис на границах Белоруссии и стран Евросоюза

Мининформации Белоруссии блокирует доступ белорусских граждан не только к зарубежным СМИ, но белорусским независимым сетевым изданиям. В постсоветской республике нет ни одной независимой радиостанции или телеканала, которые могут себе позволить представить отличную от официоза точку зрения.

МИД Белоруссии считает российские СМИ иностранными. Глава министерства Владимир Макей на совместной с Сергеем Лавровым июньской пресс-конференции указал на условия работы в Белоруссии корреспондентов российской прессы. Получить аккредитацию МИД Белоруссии невозможно, если этого добивается издание Российской Федерации для гражданина Белоруссии. Даже если в заявке на аккредитацию указан российский гражданин, то министерство отказывается её предоставлять по политическим мотивам.

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей и глава МИД России Сергей Лавров Mid.ru

Читайте подробности: МИД Белоруссии объяснил запрет на аккредитацию российским СМИ

Так на практике выглядит интеграция Белоруссии и России в Союзном государстве. Поэтому состоявшиеся 23 ноября в Минске российско-белорусские межмидовские консультации «по тематике международной информационной безопасности» не сулят ничего хорошего. Возможно, о незамеченном прогрессе применительно к работе корреспондентов российских СМИ в Белоруссии обстоятельно выскажется участник консультаций — спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности — директор департамента международной информационной безопасности МИД России Андрей Крутских.

Пока же белорусский официоз рапортует об открытии «пресс-центра» в лагере для нелегалов, оборудовании для них бани и организации горячего питания. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова воспроизводит риторику белорусских друзей и партнёров, фактически выступая апологетом организаторов миграционного кризиса, порядком подмочившего саму идею Союзного государства России и Белоруссии.

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