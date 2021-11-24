Москва, , 17:07 — REGNUM Даже повышение ставок по депозитам не смогло существенно изменить инвестиционные предпочтения граждан России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 ноября заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов. Так он прокомментировал информацию о том, что в РФ почти на 50% выросло количество операций по приобретению долларов и евро.

Сбережения Константин Ерёмин © ИА Красная Весна

«Валютные операции в качестве инструментов сбережений и инвестирования пока продолжают выигрывать у банковских депозитов, несмотря на рост депозитной ставки по срочным вкладам населения, — сказал Ордов. — Традиционно небольшие сбережения на период до года с целью накопления на покупку или на черный день многие граждане осуществляют в валюте. Она всегда доступна при крайней необходимости, обменные пункты в крупных городах в избытке, и никаких тебе вопросов от банка при проведении обменных операций. Негативом покупки доллара и евро обычно считается изменчивость курса и спрэд между курсом покупки и продажи. Однако сейчас спрэд составляет порядка 3 рублей, а волатильность курса уже достигла 6 рублей за неделю, но явных признаков возможной девальвации нет».

Поэтому, как полагает Ордов, ожидать в ближайшие месяцы существенного спекулятивного дохода не приходится.

«Но сопоставление объемов дополнительных средств на депозитах физлиц, которые по итогам октября увеличились на 160 млрд руб., и операции по покупке валюты населением, которые оцениваются в сумму 350−400 млрд руб., явно не в пользу банков, — обратил внимание Ордов. — Что-то не так в «датском королевстве» банкиров, если даже повышение ставок по депозитам не способно существенно изменить инвестиционные предпочтения граждан».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее вложения в иностранную валюту назвали вполне надежным и традиционным способом хранения сбережений.

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