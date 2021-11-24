Москва, , 17:06 — REGNUM Вложения в иностранную валюту являются вполне надежным и традиционным способом хранения сбережений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 ноября заявил доцент кафедры финансовые рынки РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков.

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«Они (сбережения в валюте — прим. ИА REGNUM), правда, не дают дополнительного дохода из-за стремящихся к нулю ставок. Кроме того, всегда есть риск падения валютных курсов, но в текущих экономических условиях он крайне низок», — сказала Марков.

В свою очередь, доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб объяснил, что в РФ растет интерес и к другой форме накопления.

«Золото является устойчивой консервативной формой сохранения сбережений. Год от года у жителей РФ растет интерес к работе с этим инструментом, и если возможность проведения операций с золотом и перечень услуг банков по работе с банковскими металлами будет расширяться, интерес к этой форме инвестирования и сбережения средств продолжит увеличиваться и в дальнейшем», — сказал Твердохлеб.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Марков объяснил, почему доллар пользуется у жителей РФ большим спросом, нежели евро.

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