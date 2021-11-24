Кострома, 24 ноября 2021, 21:46 — REGNUM Привить большую часть взрослого населения в Костромской области от COVID-19 надеются к Новому году. Об этом на встрече со средствами массовой информации 25 ноября заявил главный санитарный врач региона Александр Кокоулин.
Также врач назвал условие, при котором в регионе могут начать снимать ограничения.
Напомним, о необходимости достижения коллективного иммунитета на уровне 80% ранее заявлял Минздрав. Костромская область выполнила показатель на 64,6%. На данный момент в регионе вакцинированы 258 тысяч 195 человек от плана в 399 тысяч 424 человека.
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