Кострома, , 21:46 — REGNUM Привить большую часть взрослого населения в Костромской области от COVID-19 надеются к Новому году. Об этом на встрече со средствами массовой информации 25 ноября заявил главный санитарный врач региона Александр Кокоулин.

Вакцинация Cap.ru

«Если вакцинация будет идти теми же темпами, что и сейчас — не менее 2 тысяч человек в сутки, то до конца года мы должны достигнуть данного показателя»

Также врач назвал условие, при котором в регионе могут начать снимать ограничения.

«Когда индекс распространения коронавирусной инфекции Rt (указывает соотношения числа инфицированных за последние 4 суток по отношению к предыдущим 4 суткам — ИА REGNUM) будет меньше 0,5, ситуацию по заболеваемости можно будет назвать благополучной. С этого момента станет возможным говорить о снятии ограничений. Сейчас коэффициент не превышает единицы, так происходит третью неделю подряд. Это свидетельствует о том, что ситуация стабилизируется, есть небольшая тенденция к снижению заболеваемости»

Напомним, о необходимости достижения коллективного иммунитета на уровне 80% ранее заявлял Минздрав. Костромская область выполнила показатель на 64,6%. На данный момент в регионе вакцинированы 258 тысяч 195 человек от плана в 399 тысяч 424 человека.

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