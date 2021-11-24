Москва, , 17:04 — REGNUM Жители РФ скупают доллары не только для того, чтобы защититься от инфляции, но и для отдыха, так как доллар принимается в большинстве стран, открытых для российских туристов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 ноября заявил доцент кафедры финансовые рынки РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков. Так он прокомментировал информацию о том, что у граждан РФ доллары пользуются большим спросом, нежели евро.

Доллар © ИА REGNUM

«Приоритет в покупке долларов связан с двумя основными факторами, — сказал Марков. — Во-первых, доллар США по-прежнему остается основной международной расчетной валютой, принимаемой во всем мире, а сами США остаются одной из крупнейших мировых экономик. А во-вторых, так как жители РФ покупают валюту не только для защиты от инфляции, но и для отдыха, то доллар более востребован в этом плане. Из-за пандемии большинство европейских стран закрыты, и жители РФ активнее приобретают доллары, которые легко принимаются в большинстве стран, открытых для российских туристов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, рост спроса на доллары может объясняться усилением инфляционных ожиданий жителей РФ.

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