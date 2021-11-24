Рига, 24 ноября, 2021, 17:04 — ИА Регнум. В конце декабря 2021 года в Латвии может начаться вакцинация от коронавируса детей в возрастной группе от 5 до 11 лет. Об этом сообщило Латвийское государственное телевидение LTV cо ссылкой на министра здравоохранения Дэниеля Павлютса.

(сс) Governo do Estado de São Paulo Вакцинация

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Как заявил Павлютс, Латвия начнет вакцинацию детей после соответствующего решения Европейского агентства по лекарственным средствам, которое ожидается в конце ноября. В настоящий момент готовится решение о заказе и доставке в Латвию специальных вакцин Comirnaty немецко-американского производителя BioNTech/Pfizer.

«Конкретной даты, когда в Латвии будет доступна вакцинация детей, пока нет. Но не исключено, что это может быть конец декабря», — считает министр.

Эпидемиолог, профессор медицинского факультета Латвийского университета Лилиана Цивьяне сообщила, что в США, где привиты около 3 млн детей в возрасте от 5 до 11 лет, у детей побочных эффектов оказалось гораздо меньше, чем у вакцинированных взрослых.

В Латвии уже вакцинируют подростков с 12 лет — со 2 июня 2021 года стала доступна вакцина Comirnaty, а с 30 июня — вакцина Moderna. Закон позволяет лицам старше 14 лет самим принимать решение, вакцинироваться или нет.