Калуга, 24 ноября, 2021, 17:17 — ИА Регнум. Управлением Федеральной службы судебных приставов по Калужской области за 10 месяцев принято к рассмотрению 159 обращений граждан о защите прав и законных интересов при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. Об этом 24 ноября сообщил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель управления Артём Залогин.

Фото пресс-службы управления ФССП России по Калужской области

В своих обращениях судебным приставам, граждане неоднократно указывали на противоправные действиях кредиторов или лиц, действующих от их имени в процессе взыскания долгов. Калужским приставам поступило 40 обращений на действия лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности и 119 обращений на действия лиц, не включенных в данный реестр (87 в отношении микрофинансовых и микрокредитных организаций, восемь — кредитных организаций и 24 — физических и иных лиц). На основании обращений граждан, должностными лицами возбуждено 16 дел об административных правонарушениях.

«Судами, а также должностными лицами УФССП России по Калужской области принято 12 решений о привлечении нарушителей к административной ответственности на сумму 390 тысяч рублей», — отметил Артём Залогин.