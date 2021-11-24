Москва, , 17:02 — REGNUM Президент России Владимир Путин одобрил идею персональной ответственности руководителей государственных структур и госкомпаний за замедление внедрения российского программного обеспечения.

Программный код Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна

С таким предложением 24 ноября выступил главы Минцифры Максут Шадаев.

«Госкомпании даже те средства, которые заявили, что потратят на российский софт, потратили точно в два раза меньше. По нашим оценкам, только за 2019 и 2020 годы российский рынок недополучил порядка 70 млрд рублей, которые должен был получить по утвержденным программам перехода на отечественный софт… Мы должны, наверное, ввести персональную ответственность руководителей госкомпаний за достижение тех показателей, которые стоят в плане», — рассказал Шадаев в ходе совещания с главой российского государства.

«Согласен с необходимостью повышения ответственности руководителей госкомпаний. Коллеги должны понимать, что в какой-то момент даже то, чем они пользуются сегодня, по известным причинам, сейчас не будем говорить о грустном, может быть закрыто, и они будут не готовы. А если буду не готовы — понесут ответственность», — ответил ему Владимир Путин.

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