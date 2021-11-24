Берлин, 24 ноября, 2021, 17:01 — ИА Регнум. В Германии ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для военнослужащих, сообщает 24 ноября DPA.

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Об этом объявила и.о. министра обороны страны Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Под действие нововведения подпадает свыше 180 тысяч человек. К отказавшимся вакцинироваться будут применены дисциплинарные меры.

Напомним, в Германии от COVID-19 прививают вакцинами фирм BioNTech, Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson и AstraZeneca.