Таллин, , 16:59 — REGNUM Конституционная комиссия парламента Эстонии Рийгикогу направила на первое чтение законопроект о прямых президентских выборах. Об этом сообщила фракция Центристской партии в Рийгикогу.

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Отмечается, что первое чтение состоится в зале 7 декабря 2021 года, а законопроект был инициирован 45 из 101 парламентария.

По словам члена конституционной комиссии Оудекки Лооне, во время обсуждения законопроекта у отдельных парламентариев были опасения, что роль президента станет более значимой, чем это предусмотрено нынешним законодательством.

«Однако пример Финляндии доказывает нам, что не стоит бояться такого сценария, тем более что наш законопроект не предполагает расширения полномочий президента», — пояснила Лооне.

Лооне добавила, что сейчас как раз подходящее время заняться темой прямых выборов президента: до следующих парламентских выборов осталось немногим более года, и этого вполне достаточно для содержательных и конструктивных дебатов.

«Идею прямых президентских выборов, как показывают результаты различных исследований общественного мнения, поддерживает большая часть населения. Роль президента — следить за тем, чтобы парламент в своей работе строго придерживался рамок конституции. Но на сегодняшний президент выбирается институтом, за которым он должен осуществлять надзор. Это своего рода конфликт интересов», — сказала Лооне.

Согласно действующему законодательству и статьям Основного закона (Конституции) страны, президента Эстонии выбирают в парламенте страны сами парламентарии, а если это не удастся сделать в течение нескольких туров, то — парламентарии вместе с отдельными представителями общества страны в том же парламенте.

Прямых выборов президента в Эстонии нет. Срок действий главы государства — пять лет.