Москва, 24 ноября, 2021, 17:24 — ИА Регнум. Телеведущий Александр Масляков прокомментировал возможность своего ухода из КВН. Об этом 24 ноября пишет «Экспресс газета».

Government.ru Александр Масляков

Масляков, признался, что уже думал о том, чтобы покинуть телевизионную игру. «У меня самого такие мысли уже есть. Об уходе на покой. Вокруг работают молодые ребята, Сан Саныч, сын, давно окреп, в подпорке не нуждается. Словом, надо только решиться», — говорит он.

Ранее в Сети появились слухи о закрытии КВНа из-за премьеры шоу «Игра» на телеканале ТНТ. Однако Масляков их опроверг.