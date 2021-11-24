Вашингтон, 24 ноября, 2021, 18:30 — ИА Регнум. Питер Бак, инвестировавший в Subway, крупнейшую в мире сеть ресторанов быстрого питания, умер 17 ноября в Дэнбери, штат Коннектикут в возрасте 90 лет, сообщает 24 ноября The New York Times.

(сс) ponce_photography Сэндвич

О его смерти в больнице сообщила компания Subway в своем заявлении. Причина смерти не называлась.

По образованию доктор Бак был физиком-ядерщиком. В 1965 году он помогал проектировать атомные электростанции, когда Фред ДеЛука, 17-летний сын его друга, попросил у него совета по поводу оплаты обучения в колледже. Доктор Бак, любивший итальянские сэндвичи, предложил молодому человеку открыть кафе.

Доктор Бак дал 17-летнему подростку кредит в $1000 долларов, и уже через две недели ДеЛюка открыл заведение Pete's Super Submarines — названное в честь доктора Бака, который стал его партнером, — в Бриджпорте, штат Коннектикут. Позже название сократили до Subway.