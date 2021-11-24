24 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

Артур Савин, , 19:32 — REGNUM Заявление председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина о том, что единый государственный экзамен — это настоящая пытка для молодёжи и его необходимо отменить, а возродить следует советскую систему образования, которая, по его мнению, была лучшей в мире, стало поводом для бурной реакции со стороны интернет-сообщества. Граждане выразили свою точку зрения по этому поводу 24 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

Советский плакат. Учиться, учиться и учиться

"Давно пора! Ещё необходимо проводить проверку знаний предварительно и потом сопоставлять оценку на итоговом экзамене. Но у ЕГЭ всё-таки есть плюс — списать нельзя, приходится заучивать. Многое надо дорабатывать, и старое при этом ни в коем случае не забывать. И всё это следует вместе объединить», — поделилась своим мнением Ирина Ц.

Многие пользователи оказались солидарны с мнением председателя СК. Граждане пишут, что выстроенная система образования в России не выдерживает никакой критики, поэтому действительно невольно задумываешься о том, чтобы вернуть всё так, как было ранее.

«Сколько лет люди об этом талдычат властям, а очухались только сейчас. Сейчас пообещают отменить ЕГЭ, и ещё лет десять ждать придётся», — предполагает Андрей К.

Некоторые комментаторы отмечают, что российская действительность диктует свои законы, которые никак не состыковываются с советской системой образования.

«Возродить они там что-то вздумали. Сначала выбросили на помойку судьбы детей, снабдили их пустой и ненужной информацией, а теперь пытаются наверстать упущенное. В современной взрослой жизни школьное образование не требуется. Если быть честным, то детей надо учить тому, как правильно следует воровать и при этом не попасться. Тогда они будут вести «успешную» жизнь в нашей стране», — написал Sava S.

Глава СК России Александр Бастрыкин Kremlin.ru

Часть людей считает, что ЕГЭ позволило многим молодым людям попасть в учебные заведения и ставить крест на этом экзамене не стоит.

«ЕГЭ вводилось, чтобы убрать коррупцию при поступлении в вузы. Без ЕГЭ раньше дети простых смертных только с золотой медалью могли поступить. Забыли совсем? Ныть начали? А потом снова ныть будете, когда дети ваши в вуз попасть не смогут», — предупреждает Татьяна И.

Ряд пользователей указывает на то, что сама по себе идея ЕГЭ очень даже неплохая, но реализация данной задумки легла на специфическую российскую почву, что не могло не извратить многие аспекты такого подхода.

«Разговоры ни о чём. Это как советскую медицину возродить. Поздно. И дело тут не в ЕГЭ, это всего лишь экзаменационная модель, дающая всем равные возможности. Сама идея ЕГЭ неплохая, другое дело — как её применили у нас. Накошмаривание детей с начальных классов, повышение порогов прохождения, ну и сами баллы — занебесные во многих вузах (часто необоснованные, как итог — недобор)», — указывает Наталия М.

Школьник на ЕГЭ Алексей Колчин © ИА REGNUM

Нашлись и те, кто убежден, что за возрождением советского образования последует возвращение людей с советским сознанием, что совершенно неприемлемо для современной российской элиты.

«А кто это должен возрождать? Система образования — это сами люди, которые в совокупности и являются этой системой! Тогда по логике вещей придётся требовать возрождения советских людей. Не нытиков и не неженок. А то сейчас у нас люди сидят на задней точке и ждут, когда там что-нибудь возродится», — считает Элина С.

Напомним, 23 ноября председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин заявил в интервью РИА Новости о том, что единый государственный экзамен — это настоящая пытка для молодёжи и его необходимо отменить, а также призвал возродить советскую систему образования, которая, по его мнению, была лучшей в мире.