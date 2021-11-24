Москва, , 16:54 — REGNUM Одна из причин того, что в РФ выросло количество операций по покупке евро и долларов, стало усиление инфляционных ожиданий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 ноября заявил доцент кафедры финансовые рынки РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков.

Доллары Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Одним из факторов можно назвать усиление инфляционных ожиданий граждан, которые традиционно спасаются от инфляции в валюте, — сказал Марков. — Также росту количества операций по покупке валюты способствовало и снижение валютных курсов в начале осени по сравнению с летним периодом. Поэтому граждане стали активно покупать подешевевшую валюту и прежде всего доллары».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее рост спроса на иностранную валюту объяснили в том числе и постепенным восстановлением экономики.