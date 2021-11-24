Москва, 24 ноября, 2021, 16:54 — ИА Регнум. Одна из причин того, что в РФ выросло количество операций по покупке евро и долларов, стало усиление инфляционных ожиданий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 ноября заявил доцент кафедры финансовые рынки РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

«Одним из факторов можно назвать усиление инфляционных ожиданий граждан, которые традиционно спасаются от инфляции в валюте, — сказал Марков. — Также росту количества операций по покупке валюты способствовало и снижение валютных курсов в начале осени по сравнению с летним периодом. Поэтому граждане стали активно покупать подешевевшую валюту и прежде всего доллары».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее рост спроса на иностранную валюту объяснили в том числе и постепенным восстановлением экономики.