Москва, , 16:53 — REGNUM Рост в РФ спроса на иностранную валюту, отмеченный в 2021 году, объясняется постепенным оживлением экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 ноября заявил доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб.

Доллар Петр Данилов © Красная Весна

«В 2020 году в связи с пандемией коронавируса и локдауном, повлекшими снижение деловой активности, наблюдалось значительное снижение спроса на валютном рынке, — сказал он. — В 2021 году происходит оживление экономики, сопровождающееся увеличением объемов различных видов операций, в том числе связанных с покупкой валюты. Говорить о том, что жители РФ стали отдавать предпочтения доллару по отношению к другим источникам сбережений, было бы неверно».

Экономист подчеркнула, что доллар остается одной из ведущих мировых валют и традиционно считается инструментом сбережения средств.

«В этом плане он более стабилен нежели евро, курс которого довольно неустойчив», — подчеркнул Твердохлеб.

Напомним, как сообщалось ранее, за год в РФ почти на 50% выросло число операций по покупке долларов и евро.