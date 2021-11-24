Смоленск, , 17:18 — REGNUM Рэпер Моргенштерн вместе со своей женой покинули Россию. Об этом 24 ноября сообщил телеграм-канал «Опер Слил».

Рэпер Моргенштерн Скриншот с YouTube

По данным телеграм-канала, рэпера заметили при посадке на поезд Москва-Минск в Смоленске, однако у Моргенштерна накануне не было концертов в этом городе.

В Сети предполагают, что выезд Моргенштерна заграницу связан с недавним заявлением председателя СКР Александра Бастрыкина. Однако менеджер музыканта опроверг эти слухи, заявив, что рэпер поехал в Белоруссию для выступления на корпоративе.

Ранее Александр Бастрыкин выступил на конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека». В ходе мероприятия он заявил, что Моргенштерн «торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях», а также «вовлекает в свою сферу общения огромное количество нашей молодёжи».

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