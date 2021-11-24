Москва, , 16:52 — REGNUM В 2022 году мировой спрос (100,8 млн баррелей в сутки) может быть выше мирового предложения на 0,3 млн баррелей в сутки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 ноября заявила доцент кафедры международной коммерции Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Тамара Сафонова.

Нефть Interpolit.ru

«Столкнувшись с рекордным за семь лет ростом цен на бензин и падением собственного рейтинга, администрация президента США Джо Байдена призвала Организацию стран-экспортеров нефти и ее союзников ускорить увеличение добычи нефти для удовлетворения спроса по мере восстановления мировой экономики от последствий пандемии. При этом ОПЕК+ сообщила, что намерена придерживаться планов постепенного увеличения добычи примерно на 400 тыс. баррелей в сутки каждый месяц, — рассказала Сафонова. — После того как просьбы США в адрес ОПЕК+ были отклонены, администрация президента США призвала давних союзников — Японию и Южную Корею, а также Китай и Индию рассмотреть возможность совместного высвобождения нефти из стратегических резервов».

Однако Япония уведомила США об отказе от такого шага, сославшись на то, что стратегический резерв нефти, согласно законодательству, страна распечатывает только в случае стихийных бедствий. Индия также отклонила просьбу администрации президента США.

«Китай ранее в этом году уже открывал свои стратегические резервы, чтобы снизить цены на нефть на внутреннем рынке. В то же время сотрудничество Китая и России в нефтегазовой сфере активно развивается, и в каком объеме Китай примет предложение США по распечатыванию резервов нефти после санкционного давления — вопрос чрезвычайно актуальный для новой расстановки сил и степени влияния на мировой нефтяной рынок, — сказала Сафонова. — В 2022 году мировой спрос (100,8 млн баррелей в сутки) может быть выше мирового предложения на 0,3 млн баррелей в сутки. В связи с этим можно предположить, что страны ОПЕК и в дальнейшем будут придерживаться согласованных ранее объемов прироста добычи для того, чтобы исключить переизбыток нефтяного сырья на мировом рынке».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, восстанавливающаяся от последствий пандемии экономика многих стран способствует тому, что спрос на нефть значительно превышает предложение.

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