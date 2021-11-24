Донецк, , 16:51 — REGNUM Подразделениями Народной милиции ДНР перехвачен украинский беспилотный летательный аппарат, оснащённый самодельными взрывными устройствами, сообщил 24 ноября журналистам представитель ополчения Донецкой Народной Республики.

Украинский беспилотник Spectator UAV VoidWanderer

По его данным, аппарат был перехвачен на окраине Донецка. Беспилотник нёс три взрывных устройства с поражающими элементами.

Это «украинский беспилотник «R-18», несущий на себе три самодельных взрывных устройства, начиненных металлическими шариками».

Как сообщало ИА REGNUM, украинские террористы продолжают применять дроны для ударов как по военным ДНР и ЛНР, так и для убийств и запугиваний мирных жителей Донбасса.

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