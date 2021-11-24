Ташкент, 24 ноября, 2021, 16:51 — ИА Регнум. Правительство Узбекистана в 2019—2021 годах в рамках программы «Мехр» репатриировало в страну из Афганистана, Сирии и Ирака более 520 женщин и детей, заявил 24 ноября глава МИД республики Абудлазиз Камилов.

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По его словам, эти лица по заблуждению вовлеклись в деятельность международных террористических организаций.

«Возвращенным лицам оказана всесторонняя помощь по их социальной адаптации и реинтеграции», — отметил Камилов, выступая на церемонии подписания и запуска Программы управления ООН по наркотикам и преступности для Центральной Азии на 2022−2025 годы.

Он также сообщил, что в Узбекистане утверждена национальная стратегия по противодействию экстремизму и терроризму на 2021−2026 годы, «которая предусматривает реализацию «дорожной карты» по выполнению национальной стратегии».

Камилов «Одна из основных целей разработки этого документа — повышение эффективности координации деятельности государственных и негосударственных организаций путем консолидации и аккумулирования средств технического и экспертного содействия международных партнеров в сфере противодействия экстремизму и терроризму».

Вместе с тем, указал Камилов, в современном глобальном мире ни одно государство не может в одиночку противостоять вызовам, связанным с этими транснациональными угрозами «и только объединяя наши усилия и ресурсы, опыт и знания, мы сможем добиться прогресса в этом направлении».