Москва, 24 ноября, 2021, 16:50 — ИА Регнум. Восстановление экономики РФ после пандемии не будет само по себе вести к сокращению неформальной занятости. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 ноября заявила научный сотрудник центра трудовых исследований ВШЭ Анна Зудина.

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«Пандемия в значительной степени затронула как раз сектора, традиционно аккумулирующие значительную часть неформальных работников, — это торговля, общественное питание и разнообразные услуги, — сказала Зудина. — Поэтому неформальные работники во всем мире, включая Россию, представляют собой одну из наиболее пострадавших категорий, прежде всего с точки зрения доходов. При введении локальных локдаунов можно ожидать определенного временного перетока неформальных работников в категорию безработных и экономически неактивных, что, конечно, в таком случае отразится и на снижении показателей неформальной занятости и общей занятости в целом».

Если же восстановление российской экономики продолжится, то неформальные работники, как полагает экономист, вернутся на свои прежние рабочие места — без официального оформления.

«Так как формальный сегмент рабочих мест пока что по-прежнему ничего не может им предложить. Восстановление экономики после пандемии является важнейшим приоритетом, однако само по себе оно не будет способствовать сокращению неформальной занятости», — пояснила Зудина.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, формальные и неформальные работники при прочих равных условиях несильно отличаются друг от друга с точки зрения восприятия своего социального статуса.