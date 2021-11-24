Тюмень, , 16:49 — REGNUM В Тюмени возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника СКР, сбившего двух человек насмерть на своём BMW в ночь на 24 ноября. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Тюменской области.

Эмблема СКР

По данным следствия, в ночь на 24 ноября 2021 года 34-летний сотрудник СКР, в состоянии опьянения, управляя автомобилем BMW, на путепроводе ул. Федюнинского города Тюмени допустил наезд на двух работников дорожной службы. Мужчины скончались на месте.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, лицом, находящимся в состоянии опьянения»).

«Учитывая тяжесть совершенного преступления, следствие намерено ходатайствовать об избрании ему самой жесткой меры пресечения — заключения под стражу. В ближайшее время будет решен вопрос об увольнении данного сотрудника СК России по отрицательным мотивам», — сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, показания алкотестера уже бывшего сотрудника СКР составили 1,38 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

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