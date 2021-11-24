Москва, 24 ноября, 2021, 16:49 — ИА Регнум. Основной фактор роста в России неформальной занятости — это сокращающийся спрос на труд в формальном секторе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 ноября заявила научный сотрудник центра трудовых исследований ВШЭ Анна Зудина.

Pixabay.com Теневая экономика

«Основные факторы неформальной занятости в России связаны с сокращающимся спросом на труд в формальном секторе, прежде всего с уменьшением числа рабочих мест на крупных и средних предприятиях, — сказала Зудина. — Согласно исследованиям по России, формальные и неформальные работники при прочих равных условиях обладают сходными характеристиками человеческого капитала, а также несильно отличаются друг от друга с точки зрения восприятия своего социального статуса».

Таким образом, как пояснила Зудина, дело не в недостаточном образовании или квалификации «неформалов», а в том, что на неформальных рабочих местах оказываются работники, при прочих равных условиях не отличающиеся по своим способностям от формальных, так как число доступных рабочих мест с официальным оформлением ограничено.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что непродуманная борьба с теневой занятостью может обернуться ростом бедности и неравенства.