Москва, 24 ноября, 2021, 16:49 — ИА Регнум. Российские ИТ-компании увеличили объёмы реализации своих решений благодаря налоговому манёвру, сообщил 24 ноября глава Минцифры Максут Шадаев на совещании президента с членами правительства.

Digital.gov.ru Максут Шадаев

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«У нас за девять месяцев 2021 года, по данным Росстата, так называемая отгрузка российскими ИТ-компаниями своих решений с услугами и работами выросла на 38% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. И превысили объём 1 трлн 140 млрд рублей», — сказал Шадаев, отметив, что цифры «очень значимые».

По словам министра, несмотря на введённые в отношении России санкции, экспорт софта тоже растёт — на 18%.