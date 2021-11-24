Варшава, , 16:48 — REGNUM 24 ноября заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский в эфире Polskie Radio заявил, что «риск эскалации войны на Украине очень серьезен».

Флаг Польши Даниль Муллагалиев © ИА REGNUM

По его словам, Россия якобы сегодня «наращивает военное присутствие у границы с Украиной, есть сигналы о готовности России нарушить территориальную целостность Украины».

»Россия хочет заблокировать поставки газа на Украину…», — сказал польский дипломат.

Кроме того, он добавил, что «Польша и её западные партнеры обсуждают, как заставить Россию отказаться от этих агрессивных намерений».

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе конференции «Армия и общество. Психологическая оборона» заявил, что в ряде соседних с Россией стран создаются центры антироссийской пропаганды.