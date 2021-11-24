Москва, 24 ноября, 2021, 16:48 — ИА Регнум. В России одной из важнейших причин «деформализации» рынка труда является сокращение в формальном секторе рабочих мест, относящихся к крупным и средним предприятиям. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 ноября заявила научный сотрудник центра трудовых исследований ВШЭ Анна Зудина. Так она прокомментировала планы Минтруда РФ добиться снижения уровня теневой занятости.

Pxhere.com Теневая экономика

Как пояснила Зудина, устойчивое существование значительного сегмента неформальных рабочих мест является важной характеристикой многих современных рынков труда. Такие рабочие места не предполагают высокого уровня заработных плат, гарантий занятости и соблюдения прав работников, а также возможностей повышения квалификации и производительности труда. Однако наряду с этим во многих странах неформальная экономика представляет собой основной, если не единственный, источник дохода.

«Согласно данным Росстата, в 2019 году российский неформальный сектор аккумулировал около 20% всех занятых, то есть более 14 млн человек, — сказала экономист. — При этом многим неформальным работникам занятость на «плохих» рабочих местах за небольшую зарплату предоставляет единственную возможность заработка, тем самым способствуя поддержанию высоких показателей общей занятости среди жителей РФ. И здесь важно подчеркнуть, что в России одной из важнейших причин «деформализации» рынка труда является сокращение в формальном секторе рабочих мест, относящихся к крупным и средним предприятиям, что и выталкивает занятых в неформальность».

Поэтому, как полагает экономист, для уменьшения теневой занятости в первую очередь нужно создавать рабочие места в формальном секторе, улучшать и развивать деловой климат.

«Если же в рамках борьбы с теневой занятостью возрастут только издержки неформального найма как для работодателей, так и для работников, и они не будут сопровождаться позитивными подвижками — ростом спроса на труд в формальном секторе, то вчерашние неформальные работники переместятся в категорию безработных. Это неизбежно скажется на росте бедности и неравенства, а также увеличит нагрузку на систему социальной защиты», — предупредила экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что проблема теневой занятости и «серых» заработков в России обусловлена двумя важными факторами — территориальным неравенством и налоговым давлением.