Рязань, 24 ноября, 2021, 17:00 — ИА Регнум. Льготные займы получат арендаторы рынка в Сасово Рязанской области, пострадавшие от крупного пожара, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 ноября в аппарате уполномоченного по защите прав предпринимателей региона.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Торговля на ярмарке

Займы под ставку 1−2% годовых предоставят в зависимости от вида обеспечения — под недвижимость или движимое имущество в индивидуальном порядке. Средства выделит Рязанский областной фонд поддержки малого предпринимательства. Поддержку получит также и собственник сгоревшего здания.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате пожара на рынке 5 ноября без рабочих мест остались 36 арендаторов.