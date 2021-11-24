Вашингтон, , 18:39 — REGNUM Президент США Джо Байден объявил о решении высвободить 50 млн баррелей нефти из стратегического резерва в попытке снизить цены на газ. Американский комик Стивен Кольбер высмеял решение президента во время ток-шоу CBS «Позднее шоу со Стивеном Кольбером» 24 ноября.

Стивен Кольбер — американский комик. Ведущий ток-шоу CBS «Позднее шоу со Стивеном Кольбером» Stephen Colbert. Credit...CBS

«По словам президента, это самый большой выброс из резерва в истории США», — сказал Колберт и начал пародировать представителя американского института нефти: «Нефть! Черное золото! Сладкое желе динозавра! Грязное молоко Западного Техаса, мы богаты! Мы богаче Иисуса!».

«Неясно, сработает ли это. Эксперты в области энергетики постоянно говорят, что данное решение навряд ли поможет снизить цены на бензин. Кроме того, это не лучший пример, который стоит демонстрировать сразу после возвращения с конференции по климату: «Мы должны покончить с нашей зависимостью от ископаемого топлива». Что это? Бензин по 3,50 доллара за галлон? Пусть реки захлебнутся сырой нефтью и тушами пеликанов!» — добавил Колберт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее администрация президента США Джо Байдена предложила Южной Корее, Китаю, Индии и Японии высвободить часть их стратегических запасов нефти, чтобы цены на неё снизились. Министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури выразил сомнение в эффективности такого шага.