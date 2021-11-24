Минск, 24 ноября, 2021, 16:45 — ИА Регнум. «Шесть процентов — цель по инфляции по следующему году», — заявила 24 ноября начальник управления исследований и стратегического развития Национального банка Белоруссии Наталья Мирончик.

Pixabay.com Инфляция

Именно такой показатель повышения цен, считает представитель белорусского госрегулятора, позволит стабилизировать темпы инфляции с минимальными издержками для экономики. По словам Мирончик, для проведения такой политики возможно повышение ставки рефинансирования Нацбанка.

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Напомним, в 2020 году инфляция в Белоруссии составила 7,4%. В нынешнем году продолжилось повышение потребительских цен. Особый вклад в это вносят повышения цена на услуги госмонополий.

При этом министерство труда и соцзащиты Белоруссии анонсировало повышение с 1 января 2022 года минимальной зарплаты — с нынешних 417,86 белорусских рублей ($167 в эквиваленте) до 457 бел.руб.