Ташкент, 24 ноября 2021, 16:45 — REGNUM В Узбекистане в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств за прошедшие годы был накоплен значительный опыт сотрудничества, заявил министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов.
Об этом глава МИД Узбекистана сказал 24 ноября в Ташкенте на церемонии подписания и запуска Программы управления ООН по наркотикам и преступности для Центральной Азии на 2022−2025 годы.
Глава МИД отметил, что предыдущая фаза программы УНП ООН для Центральной Азии «показала свою эффективность в плане содействия странам Центральной Азии в достижении практических результатов в борьбе с наркотиками, организованной преступностью, коррупцией и терроризмом».
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