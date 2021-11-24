Ташкент, 24 ноября, 2021, 16:45 — ИА Регнум. В Узбекистане в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств за прошедшие годы был накоплен значительный опыт сотрудничества, заявил министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов.

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Об этом глава МИД Узбекистана сказал 24 ноября в Ташкенте на церемонии подписания и запуска Программы управления ООН по наркотикам и преступности для Центральной Азии на 2022−2025 годы.

Камилов «Ярким примером являются проекты национального и регионального характера на общую сумму около $15 млн, включая создание межведомственных мобильных групп и офисов пограничного взаимодействия, а также открытие трех пунктов портового контроля, которым удалось выявить и пресечь более 100 серьезных случаев контрабанды на общую сумму $14,6 млн».

Глава МИД отметил, что предыдущая фаза программы УНП ООН для Центральной Азии «показала свою эффективность в плане содействия странам Центральной Азии в достижении практических результатов в борьбе с наркотиками, организованной преступностью, коррупцией и терроризмом».