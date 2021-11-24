Улан-Батор, , 16:42 — REGNUM КНР остается главным торговым партнером Монголии, что подтверждается докладом Национального статистического комитета страны. За 10 месяцев 2021 года товарооборот между странами вырос на 144,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. 86,3% экспорта страны приходится на долю КНР. Эта тенденция сохранится и в будущем, поскольку Монголия главным образом экспортирует сырье, — считает директор исследовательского центра экономической политики и конкурентоспособности Монголии Боожоогийн Лакшми.

Флаг Монголии

«С началом перехода Монголии к рыночной экономике в начале 1990-х годов, Россия, которая была основным торговым партнёром, была вытеснена Китаем. В настоящее время более 90 процентов экспорта Монголии продается в КНР, Россию, Южную Корею и Японию. Причём на Китай приходится более 70% ежегодного товарооборота. Монгольский экспорт главным образом состоит из сырья. Как развивались торговые отношения с Россией? Экспорт монгольских товаров усложняет налоги на товары для ввоза в Россию, которые составляют более 40 процентов», — рассказывает экономист.

По её мнению, из-за специфики транспортной инфраструктуры экспорт Монголии сориентирован на ближайшего соседа.

Альтернативой доминирующей роли Китая может служить торговля с Россией на основе взаимовыгодного сотрудничества. Но этому препятствуют налоги , — отмечает эксперт.

«Много товаров Монголия импортирует из Европы. Россия же за последние годы адаптировала европейские стандарты во многих предприятиях и эти продукты могут имеют более большой спрос в Монголии. Чтобы расширить и углубить экспортно-импортные отношения ситуация должна быть взаимовыгодной. Для этого нужно со стороны России снизить налоги на товары из Монголии и этим облегчить доступ на рынок РФ. Также было бы неплохо, чтобы Россия расширила возможности перевозки грузов. Инвестиции в железнодорожную и морскую инфраструктуру будут иметь положительный эффект. Монголия имеет выгодные торговые статусы, как например GSP plus (ВСП+) в Европейском союзе, договор об экономическом партнёрстве с Японией и другие. Эти возможности можно использовать, если разработать совместные планы с российскими инвестициями», — считает директор исследовательского центра.

«Во многих новостях сообщают, что Китай использует экономические связи в политических целях. В 2016 году, когда Далай Лама посетил Монголию, Китай закрывал границу и публично сообщал, что протестует против визита», — ответил экономист Боожоогийн Лакшми на вопрос корреспондента ИА REGNUM о том, пользуется ли Китай доминирующей ролью в экономике Монголии в политических целях.