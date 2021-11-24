Дубай, ОАЭ, 24 ноября, 2021, 17:17 — ИА Регнум. В Telegram перестанут публиковать рекламные сообщения в каналах госструктур и чиновников. Об этом 24 ноября пишет издание Esquire, ссылаясь на слова создателя мессенджера Павла Дурова.

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«Сейчас мы исключаем каналы государственных чиновников и правительственных организаций из рекламной платформы», — заявил Дуров. Ранее в телеграм-канале «Прокуратура Москвы» появилась реклама платформы о моде и стиле, а на канале ФСИН России — платформы о криптовалюте.

ИА REGNUM напоминает, что с ноября 2021 года в Telegram в тестовом режиме появились рекламные сообщения. Многие пользователи мессенджера и владельцы каналов подвергли нововведение критике.