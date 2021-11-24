Москва, , 16:40 — REGNUM Морские пехотинцы Балтийского флота начали перевооружаться новыми автоматами Калашникова АК-12, сообщает 24 ноября пресс-служба Балтфлота.

Автомат АК-12 Минобороны России

Новые автоматы первыми получили разведчики и десантно-штурмовые подразделения морпехов.

«Новое стрелковое оружие заменило ранее стоявшие на вооружении морпехов автоматы АК-74М», — пояснили в пресс-службе.

«Партия АК-12 поступила «черным беретам» в рамках программы перевооружения флота. В настоящее время военнослужащие приступили к пристрелке и приведению оружия к нормальному бою на полигоне «Хмелевка», — рассказали в штабе Балтийского флота.

Как сообщало ИА REGNUM, новый автомат АК-12 под патрон 5,45×39 разработан концерном «Калашников» и в конце 2018 года был официально принят на вооружение ВС России.

От оружия предыдущих поколений он отличается улучшенной эргономикой, прикладом регулируемой длины, добавленным режимом автоматического огня с отсечкой и наличием планок для крепления различного дополнительного оборудования и прицелов.

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