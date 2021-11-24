Москва, , 16:37 — REGNUM Госдума приняла решение переголосовать проект федерального бюджета на 2022−2024 год, передает корреспондент ИА REGNUM 24 ноября. При повторном голосовании закон поддержали 337 депутатов, 79 — против, один человек воздержался, голосовало 417 депутатов.

Госдума Полина Волохова © ИА REGNUM

«Для нас важна демократичность процедуры, если коллеги просят голосовать», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В первый раз закон поддержали 306 депутатов, против — 70, один воздержался.

Однако при процедуре голосования не все парламентарии успели «нажать кнопки» и попросили председательствующего Володина дать возможность еще раз проголосовать по важному для страны закону.

Согласно документу, доходы бюджета в 2022 году составят 25,021 трлн рублей, в 2023 году — 25,540 трлн рублей, в 2024 году — 25,831 трлн рублей. Расходы запланированы в 2022 году на уровне 23,694 трлн рублей, в 2023 году — 25,241 трлн рублей, в 2024 году — 26,354 трлн рублей. Согласно документу, в следующие два года бюджет будет профицитным.

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