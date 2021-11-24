Чебоксары, , 16:37 — REGNUM В Чувашии объём строительства жилья по сравнению с пандемийным 2020 годом увеличился более чем на 31%, при этом вдвое больше стали строить жители. Такие предварительные данные приводит Чувашстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Ключи от квартиры Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

По данным ведомства, в январе — октябре 2021 года в республике построены 7712 квартир общей площадью 555 404 кв. метра. Ввод жилья по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом увеличился на 31,1%.

За десять месяцев жители Чувашии построили 264 933 кв. метров, что в 2,3 раза больше уровня прошлогоднего января — октября.

Ввод жилья в расчёте на 1 тыс. человек населения в целом по республике составил 459,8 кв. метра.

Как сообщало ИА REGNUM, во время Всероссийской переписи населения, которая прошла с 15 октября по 15 ноября 2021 года, в Чувашии переписчики обошли более 660 тыс. помещений, в ходе которых более 20 тыс. предварительны определены как «пустующие нежилые помещения».

Подробнее: Во время переписи населения в Чувашии выявили 20 тыс. пустующих помещений