Чебоксары, 24 ноября, 2021, 16:37 — ИА Регнум. В Чувашии объём строительства жилья по сравнению с пандемийным 2020 годом увеличился более чем на 31%, при этом вдвое больше стали строить жители. Такие предварительные данные приводит Чувашстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Ключи от квартиры

По данным ведомства, в январе — октябре 2021 года в республике построены 7712 квартир общей площадью 555 404 кв. метра. Ввод жилья по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом увеличился на 31,1%.

За десять месяцев жители Чувашии построили 264 933 кв. метров, что в 2,3 раза больше уровня прошлогоднего января — октября.

Ввод жилья в расчёте на 1 тыс. человек населения в целом по республике составил 459,8 кв. метра.

Как сообщало ИА REGNUM, во время Всероссийской переписи населения, которая прошла с 15 октября по 15 ноября 2021 года, в Чувашии переписчики обошли более 660 тыс. помещений, в ходе которых более 20 тыс. предварительны определены как «пустующие нежилые помещения».

Подробнее: Во время переписи населения в Чувашии выявили 20 тыс. пустующих помещений