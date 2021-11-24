Вучич пообещал обсудить на встрече с Путиным поставки «Спутника Лайт»
Белград, 24 ноября, 2021, 16:35 — ИА Регнум. Вопрос поставок в Сербию российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным сербский лидер Александр Вучич, сообщил 24 ноября журналистам глава республики в преддверии поездки в Россию.
Kremlin.ru
Владимир Путин и Александр Вучич
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Отметив, что на встрече с Путиным, которая состоится завтра, 25 ноября, будет подписан целый ряд соглашений, Вучич сказал:
«Поговорим о «Спутник Лайт», поговорим о регионе и о Косово и Метохии».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, встреча Путина и Вучича состоится в Сочи. Вучич собирался поднять на этих переговорах вопрос цен на поставляемый из России газ.