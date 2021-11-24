Челябинск, , 16:33 — REGNUM В Челябинской области окончено следствие по уголовному делу в отношении бывшего главы структурного подразделения одного акционерного общества. Ему вменяют совершение преступлений, предусмотренных четырьмя статьями Уголовного кодекса РФ, сообщает областное управление СКР.

Уголовный кодекс

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Среди них получение взятки, превышение должностных полномочий, покушение на незаконные действия в отношении имущества, которое подвергнуто аресту, а также производство и сбыт товаров без маркировки. Следователи считают, что в марте этот гражданин получил 500 тыс. рублей в виде взятки от представителя одной из коммерческих организаций. За это он должен был передать ему крупную партию спиртного, подлежащую уничтожению.

Преступление выявили сотрудники ФСБ России по Свердловской области. Уголовное дело уже отправлено в суд.