Вашингтон, , 18:40 — REGNUM Десятилетиями защитники иммигрантов в Нью-Йорке добивались принятия закона, позволяющего легальным жителям, не являющимся гражданами, принимать участие в муниципальных выборах. Теперь городское правительство намерено одобрить закон вопреки возражениям мэра Билла де Блазио, сообщает 24 ноября The New York Times.

Нью-Йорк Иван Шилов © ИА REGNUM

Городской совет планирует одобрить законопроект, который позволит более чем 800 тыс. человек, не являющимися гражданами Нью-Йорка, регистрироваться в качестве членов политических партий и голосовать на муниципальных выборах при условии, что они являются обладателями грин-карты или имеют право работать в США.

Ожидается, что закон примут 9 декабря. Мера не будет распространяться на федеральные выборы или выборы в штатах.

Как сообщало ИА REGNUM, республиканцы предложили законопроект, призванный помешать фальсификации выборов. Закон предусматривает ужесточения для избирателей, голосующих заочно, ограничивает время для проведения голосования в день выборов и запрещает раздачу еды и напитков людям, оказавшимся в очереди на избирательный участок. Кроме того, в новом законодательстве введены требования для регистрации избирателей, в частности требование предъявлять удостоверение личности только с фотографией.

Данный законопроект был принят в нескольких штатах, но был сильно раскритикован демократами, которые пытались отменить его действие.