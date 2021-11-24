Вашингтон, 24 ноября 2021, 18:40 — REGNUM Десятилетиями защитники иммигрантов в Нью-Йорке добивались принятия закона, позволяющего легальным жителям, не являющимся гражданами, принимать участие в муниципальных выборах. Теперь городское правительство намерено одобрить закон вопреки возражениям мэра Билла де Блазио, сообщает 24 ноября The New York Times.
Городской совет планирует одобрить законопроект, который позволит более чем 800 тыс. человек, не являющимися гражданами Нью-Йорка, регистрироваться в качестве членов политических партий и голосовать на муниципальных выборах при условии, что они являются обладателями грин-карты или имеют право работать в США.
Ожидается, что закон примут 9 декабря. Мера не будет распространяться на федеральные выборы или выборы в штатах.
Как сообщало ИА REGNUM, республиканцы предложили законопроект, призванный помешать фальсификации выборов. Закон предусматривает ужесточения для избирателей, голосующих заочно, ограничивает время для проведения голосования в день выборов и запрещает раздачу еды и напитков людям, оказавшимся в очереди на избирательный участок. Кроме того, в новом законодательстве введены требования для регистрации избирателей, в частности требование предъявлять удостоверение личности только с фотографией.
Данный законопроект был принят в нескольких штатах, но был сильно раскритикован демократами, которые пытались отменить его действие.