Варшава, , 16:31 — REGNUM 23 ноября в Варшаве представители польских органов власти, науки, бизнеса, промышленного сектора и финансовых учреждений подписали соглашение о сотрудничестве в области развития биогазовой и биометановой отраслей. Об этом сообщает Polskie Radio.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

По итогам мероприятия министр финансов и региональной политики Польши Гжегож Пуда в беседе с журналистами подчеркнул, что «развитие биогазового сектора повлияет на энергетическую безопасность Польши».

«Диверсификация, связанная с возможностью получения энергии из других источников также приведет к большей энергетической безопасности, независимости от поставок из других стран», — заявил чиновник.

Министр также напомнил, что ранее были заключены отраслевые соглашения по ветроэнергетике и водородной экономике.