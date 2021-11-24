Москва, 27 декабря, 2023, 16:47 — ИА Регнум. В среднем, возраст российских мобилизованных составляет 35 лет, и большинство служило в армии. Об этом стало известно 27 декабря из материалов Минобороны «Армия в цифрах — 2023».

Кадр из видео Минобороны РФ. 2023. Россия

Согласно документам, в общей массе мобилизованными оказались мужчины с постоянным местом работы (89%), со стажем более 10 лет (40%), служившие в армии (96,4%). Более половины мобилизованных женаты (57%), и практически то же число имеет детей (56,3%). У 0,3% мобилизованных военных — трое и более детей. Высшее образование есть у 7% мобилизованных, у 63% — среднее, у 30% — среднее специальное.

По официальным данным министерства, во время мобилизации призвали 302 503 человека, более 33 тыс. прибыли в военкоматы, не дожидаясь повестки. Данные привело РБК.

Как передавало ИА Регнум, 21 сентября 2022 года в России объявили частичную мобилизацию. Призывались лица, проходившие службу в армии России и имевшие воинские специальности и соответствующий опыт. Через месяц Минобороны объявило о завершении всех мероприятий в рамках частичной мобилизации, подготовка и вручение повесток прекратились.

Во время прямой линии 14 декабря президент страны Владимир Путин заявил, что новая волна мобилизации в России не планируется, так как необходимости в ней сейчас нет. Глава государства подчеркнул, что самостоятельно приняли решение служить и пришли в пункты отбора около 486 тыс. новобранцев, и поток желающих не сокращается. Президент также добавил, что каждый день 1,5 тыс. человек по всей России подписывают контракт с Минобороны.