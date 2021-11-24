Москва, 24 ноября, 2021, 16:30 — ИА Регнум. Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о федеральном бюджете на 2022—2024 годы, передает корреспондент ИА REGNUM 24 ноября. Закон поддержали 306 депутатов, против — 70, один воздержался.

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«В поддержку выступили три политических фракции — «Единая Россия», ЛДПР и фракция «Новые люди», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Согласно документу, доходы бюджета в 2022 году составят 25,021 трлн рублей, в 2023 году — 25,540 трлн рублей, в 2024 году — 25,831 трлн рублей. Расходы запланированы в 2022 году на уровне 23,694 трлн рублей, в 2023 году — 25,241 трлн рублей, в 2024 году — 26,354 трлн рублей. Согласно документу, в следующие два года бюджет будет профицитным.

Из запланированных расходов на реализацию национальных проектов в 2022 году предусмотрено 2,74 трлн рублей, в 2023 году — 2,88 трлн рублей, в 2024 году — 2,98 трлн рублей.

В 2022 году предусматривается предоставление бюджетам субъектов РФ межбюджетных трансфертов на общую сумму 3,201 трлн рублей, что на 295,6 млрд рублей (или на 8,5%) меньше показателя сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 сентября 2021 года, в 2023 году объем межбюджетных трансфертов составит 3,337 трлн рублей, что на 136,3 млрд рублей (или на 4,3%) больше показателя на 2022 год, на 2024 год — 3,387 трлн рублей, что на 49,9 млрд рублей (или на 1,5%) больше показателя на 2023 год.

Предусматриваются также субвенции бюджетам регионов.

В 2022 году сумма дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов составит 758 млрд 580 млн рублей, что на 40,3 млрд рублей, или на 5,6%, больше показателя 2021 года. При распределении субсидии на выравнивание в качестве критерия самообеспеченности теперь применяется коэффициент 0,9 (ранее 1,0). Количество самообеспеченных субъектов в 2022 году составляет 17 (при коэффициенте 1,0) и 24 (при коэффициенте 0,9).