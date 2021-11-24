Москва, , 16:29 — REGNUM «Почта России» расширит перечень предоставляемых услуг за счёт продажи медицинских изделий, некоторых лекарств, а также по оказанию государственных услуг по принципу МФЦ. Об этом 24 ноября сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«На сегодняшний день запущена работа по оказанию во всех отделениях почтовой связи государственных услуг по принципу МФЦ, — доложил Чернышенко в ходе совещания, которое проводит президент России Владимир Путин с членами правительства. — И разработана дорожная карта, она осуществляется. На сегодняшний день также нет ограничений по торговле медицинскими изделиями, такими как тонометры, тесты, бинты — 23 тысячи наименований. Организация продажи уже сейчас возможна. А также почта получила разрешение на доставку безрецептурных препаратов».

Он рассказал о разработке дорожной карты по организации продажи лекарств, а также планируемой подготовке сотрудников почтовых отделений.

Также Чернышенко доложил о начале масштабно программы по модернизации более 25 тыс. почтовых отделений.