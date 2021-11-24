Жуковка, Брянская область, , 17:04 — REGNUM Неизвестные украли несколько миллионов рублей на Жуковском веломотозаводе в Брянской области. Сообщение о краже от анонимного автора опубликовал паблик «Подслушано в Жуковке» 24 ноября. По данным источника, преступление произошло в ночь на 31 октября 2021 года.

Деньги Юлия Комбакова © ИА Красная Весна

«Гражданам, имеющим значимую информацию о данном преступлении и лицах его совершившим, просьба сообщить по телефону [номер]. Руководством завода объявлено вознаграждение 200 тысяч рублей. Анонимность гарантирована!» — говорится в объявлении.

Пользователи под сообщением уточнили, что с завода пропало пять миллионов рублей. Некоторые подписчики посоветовали искать похитителей среди тех, кто знал о наличии такой суммы.

Официальных комментариев о краже от правоохранительных органов не поступало.